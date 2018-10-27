كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي، اليوم السبت بالجزائر، أن قضية الفاف مع المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، الاسباني لوكاس ألكراز، هي "قيد الدراسة على مستوى الاتحاد العالمي (فيفا)".

وصرح زطشي خلال ندوة صحفية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، عقب أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة على مشروع أربعة مراكز تكوين "قضية المدرب الاسباني الكراز قيد الدراسة على مستوى الفيفا ونتابعها باحترافية كبيرة وندافع بكل قوة عن مصالح الاتحادية".

يذكر أن الكراز أودع شكوى على مستوى الفيفا بعد إقالته من العارضة الفنية للمنتخب الوطني، معتبرا الأمر بـ"الطرد التعسفي". وأضاف "جميع الاتحاديات على المستوى العالمي لها قضايا لدى الفيفا حول مدرب أو موظف. هي قضية بسيطة ولا ينبغي أن نعطيها أكثر من حقها".

وتمت إقالة الكراز (52 سنة) من منصبه نهاية أكتوبر 2017 أياما قبل مباراة الجزائر أمام نيجيريا لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا والتي انتهت بالتعادل (1-1) بقسنطينة (فوز الخضر بالبساط 3-0).

واعتبر المدرب السابق لناديي قرطبة وغرناطة و المدرب الحالي لفريق سرقسطة أن "الإقالة تعسفية" كون المنتخب الجزائري حسب ادعائه أقصي من سباق التأهل إلى المونديال 2018 مبكرا و قبل أن يتولى زمام الإشراف على الخضر، وهو الدليل الذي قدمه للهيئة العالمية لاستعادة حقوقه.

يذكر أن ألكراز نصب مدربا جديدا يوم الاثنين الماضي لنادي سرقسطة الناشط في القسم الثاني الإسباني.