قالت سلطنة عمان، اليوم السبت، إن الوقت قد حان للاعتراف بوجود إسرائيل.

وذكر وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال فعاليات مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين اليوم:"سأقول هذا للمرة الأولى .. إسرائيل دولة في المنطقة وجميعنا يعرف ذلك"، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية. وأضاف أنه ربما يكون الوقت قد حان لإسرائيل لكي يتم التعامل معها .

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الجمعة، أن نتنياهو وزوجته سارة قاما بزيارة رسمية لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.

وناقش الجانبان مسائل عدة لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى أمور تتعلق بالاستقرار في المنطقة.