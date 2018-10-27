أضحى مجمع "مادار هولدينغ" المساهم الرئيسي في رأس مال الشركة الرياضية ذات أسهم لشباب بلوزداد بعد حصوله على مجموع 67 بالمائة من أصل 75 من أسهم النادي الرياضي الهاوي لشباب بلوزداد، حسب ما أعلنه الطرفان اليوم السبت.

وأوضح بيان للطرفين ما يلي:"يتخلى النادي الرياضي الهاوي لشباب بلوزداد عن 67 من أصل 75 بالمائة من الأسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة الرياضية ذات أسهم لشباب بلوزداد لفائدة -مادار هولدينغ-". التخلي عن هذه الأسهم الاجتماعية تسمح لمادار هولدينغ بالحصول على أغلب الأسهم لرأس المال وبالتالي السيطرة على الشركة الرياضية ذات أسهم لشباب بلوزداد".

ويضيف البيان الموقع من طرف رئيس النادي الهاوي، كريم شتوف من جهة، والرئيس المدير العام لمجمع "مدار"، عمارة شرف الدين ما يلي:" شعورا منهم بهذه المسؤولية يتعهد الطرفان على إعادة بريق شباب بلوزداد وإعطائه المكانة التي يستحقها باعتباره نادي كبير لكرة القدم، ورمز عدة أجيال ساهمت في نيل عدة ألقاب وسلسلة طويلة من الانتصارات".