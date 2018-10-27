أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بكنيس يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وحسب معلومات قناة "سي بي أس بيتسبرغ"، خلف إطلاق النار 10 قتلى على الأقل، وإن هناك عددا من الجرحى، لم تتضح مدى خطورة إصاباتهم على الفور. وتتحدث المعلومات الواردة عن وجود ثلاثة من أفراد الشرطة من بين المصابين.

وأفادت القناة أيضا بأن منفذ الهجوم أصيب بجروح وسلم نفسه لقوات الأمن. وأضافت أن المهاجم كان يصرخ "الموت لكل اليهود" أثناء دخول الكنيس، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين في يوم السبت.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم رجل أبيض، اسمه روب باويرز وعمره 48 عاما، وهو يميني متطرف.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة في مدينة بيتسبرغ أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار بكنيس "شجرة الحياة" في منطقة سكويرل هيل في بيتسبرغ. ودعت الجميع للامتناع عن دخول المنطقة، مضيفة أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

ونشر صحفيون محليون صورا ولقطات فيديو من موقع الأحداث، تبين حضورا كثيفا للشرطة في المنطقة.

وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع تطورات حادث إطلاق النار في بيتسبرغ، وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "هناك عددا من القتلى على ما يبدو"، داعيا لإبداء الحذر.

بالإضافة إلى ذلك، وصل محافظ ولاية بنسلفانيا توم وولف إلى مكان الحادث. كما أصدر مكتبه الصحفي بيانا، جاء فيه أن أعمال العنف من هذا القبيل غير مقبولة، ويجب اتخاذ خطوات لمنع تكرارها في المستقبل.

وذكرت قناة "أي بي سي" الأمريكية أن شرطة نيويورك قامت بتشديد حماية المعابد اليهودية في المدينة على خلفية هجوم بيتسبرغ.