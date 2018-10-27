لاحظ حزب طلائع الحريات بـ"قلق شديد تصاعد الصراع بين مختلف مراكز قرار السلطة السياسية القائمة، مع ما يترتب عن ذلك من اضمحلال لما تبقى من مصداقية واستقرار مؤسسات الجمهورية". وذكر الحزب أن "الأزمة غير المسبوقة التي ظهرت داخل المجلس الشعبي الوطني تعبر حقا عن احتدام الصراع على مقربة من الاستحقاق الرئاسي، وعن رهان التحكم في السلطة لما بعد 2019".

أشار بيان لـ"طلائع الحريات"، اليوم، إلى أن "المجلس الشعبي الوطني، الفاقد أصلا لمصداقيته لهشاشة شرعيته وانعدام تمثيله الشعبي، قد تحوّل إلى حلبة شجار لا تشرف تلك المجموعات من "ممثلي الشعب" المتصارعين، رغم ادعائهم بالانتماء إلى ذات السلطة السياسية القائمة، وهو سبب من أسباب عزوف المواطن عن السياسية".

وتحمل "الأزمة المحتدمة في الغرفة السفلى"، حسب وصف البيان، "العديد من المعاني وعلى أكثر من صعيد، أبرزها خروج الصراع الذي كان قائما داخل سرايا النظام السياسي عن إطاره الداخلي ليظهر جليا وفي وضح النهار وأمام الملأ، وأن الأزمة داخل المجلس هي أزمة سياسية بامتياز وهي تحيل على الاستحقاق الانتخابي المقبل، فضلا عن رفعها الستار عن الكيفية التي يتخذ بها القرار على مستوى رأس هرم الدولة، وهي الكيفية التي لا تبالي باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، ناهيك عن أن الفراغ السياسي في أعلى هرم الدولة جعل السلطة عاجزة حتى عن تجاوز تناقضاتها وتسيير انقساماتها".

واعتبر "طلائع الحريات" "مسألة عزل رئيس المجلس الشعبي الوطني انقلابا مؤسساتيا من صنع "الأغلبية البرلمانية"، بخرقها المفضوح لأحكام الدستور الذي صادقت عليه نفس هذه "الأغلبية البرلمانية" في العهدة السابقة، عن طريق التمرير بالقوة التعديل الدستوري لسنة 2016".

وفي موضوع الحقوق والحريات، عبر الحزب عن "سخطه لاستمرار السلطات العمومية في التعدي السافر والمفرط على الحق الدستوري للأحزاب السياسية في تنظيم لقاءات سلمية داخل القاعات وكذا التجمعات السلمية في الأماكن العمومية"، مضيفا: "إن طلائع الحريات يخشى أن تكون السلطة السياسية القائمة قد باشرت فعلا السير نحو "تحريم" العاصمة، من خلال المنع الآلي وغير المعلن".

اقتصاديا، أفاد البيان بأن "مشروع قانون المالية لسنة 2019 يستمد روحه من هذا الموقف المضر بالاقتصاد الوطني، المتمثل في السعي إلى تجاوز الاستحقاق الرئاسي المقبل وتأجيل معالجة المشاكل الحقيقية التي تزداد خطورة وتأزما، لا محالة، بعد موعد 2019".