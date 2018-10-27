يجدد فريق وفاق سطيف، عشية اليوم، العهد مع المنافسة الإقليمية العربية، باستضافته لأهلي جدة السعودي في إطار ذهاب ثمن نهائي الكأس العربية للأندية البطلة، في مباراة سيحتضنها ملعب الثامن ماي بسطيف، وهي المباراة التي تأتي في ظرف خاص يمر به وفاق سطيف، بسبب إقصائه من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا الثلاثاء الفارط على يد الأهلي المصري.

ويسعى فريق وفاق سطيف، سهرة اليوم، لتعويض الإخفاق المسجل قبل خمسة أيام في رابطة أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، وذلك بمحاولة تسجيل نتيجة إيجابية عشية اليوم على حساب الأهلي السعودي، في إطار الدور ثمن النهائي لكأس العرب للأندية البطلة، وهي المنافسة التي سيدخلها مدرب الوفاق رشيد الطاوسي بأكثر أريحية، بعد استفادته من خدمات عشرة لاعبين من تعداد الفريق، كانوا غير مؤهلين في المنافسة الإفريقية، وهو ما سيتجلى واضحا على التشكيلة التي سيدخل بها الوفاق أرضية ميدان الثامن ماي بسطيف.

وستشهد التشكيلة السطايفية العديد من التغييرات، إذ سيعتمد الطاوسي على أربعة لاعبين على الأقل ممن لم يشاركوا في مباراة الأهلي المصري، خاصة بعد إصابة الثلاثي بوقلمونة وجابو وإيسلا، إضافة إلى ساعد الغائب عن الفريق، ومع ذلك يبقى 20 لاعبا من الأكابر تحت تصرف الطاوسي الذي يريد فوزا مريحا أمام أهلي جدة يصالح به فريقه مع الأنصار، ويضمن له لعب مباراة العودة بأكثر أريحية.

ويبدو أن لاعبي الوفاق قد نسوا نهائيا الإقصاء من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، خاصة بعد الخرجة الرائعة للأنصار بعد إقصاء سهرة الثلاثاء الفارطة، وقيام إدارة الفريق بتنظيم مأدبة عشاء على شرف اللاعبين في اليوم الموالي، وهي عوامل ساعدت اللاعبين كثيرا على استعادة تركيزهم، والاستعداد الجيد لمباراة أهلي جدة.

وتنتظر إدارة الوفاق رد فعل إيجابيا من اللاعبين سهرة اليوم، حيث رفضت تخصيص أية منحة في حال الفوز، معتبرة أن الفوز على أهلي جدة هو بمثابة إعادة الدين الذي على عاتقهم تجاه الأنصار.

وفي الجانب الآخر، سيدخل أهلي جدة المباراة بمعنويات في السماء، بعد فوزه الأخير في البطولة السعودية بخماسية لهدف أمام الفتح، إذ يعول المدرب الأرجنتيني للفريق بابلو غويدي على مهاجمه جيانيني نافاريس لهز شباك الحارس مصطفى زغبة، مع تسجيل غياب المهاجم السوري السومة بسبب الإصابة وحسين علي المقهوي، المتواجد مع المنتخب السعودي. كما ستقدم المدرب غويدي معه خمسة لاعبين أجانب، من أصل ثمانية المتواجدين ضمن قائمة الفريق السعودي لهذا الموسم.

للإشارة، فإن المباراة سيديرها طاقم تحكيمي من المغرب بقيادة الحكم الرئيسي نور الدين الجعفري.

حارس وفاق سطيف، مصطفى زغبة، لـ"الخبر":الفوز من أجل أنصارنا

أكد حارس مرمى فريق وفاق سطيف المتألق مصطفى زغبة أنه رفقة زملائه في الفريق نسوا تماما إقصاء رابطة أبطال إفريقيا، والجميع مركز على لقاء سهرة اليوم أمام أهلي جدة.

وقال زغبة لـ"الخبر": "تأثرنا كثيرا بعد الإقصاء من المنافسة الإفريقية سهرة الثلاثاء الفارط، لكن وقفة أنصارنا وكذا إدارة الفريق إلى جانبنا مكنتنا من تجاوز آثار هذا الإقصاء بسرعة، خاصة أننا دخلنا مباشرة في التركيز على مباراة سهرة اليوم، والحمد لله أن كل اللاعبين جاهزون ومركزون على هذا اللقاء".

وبخصوص الفريق الخصم أضاف زغبة "هو فريق غني عن التعريف، إذ يعد من أقوى فرق الدوري السعودي وأعرقها، ولذا فإننا مطالبون بأخذ الأمور بجدية كبيرة، وسنتعامل مع هذه المباراة بنفس الإرادة والقوة التي لعبنا بها مباراة الأهلي المصري، وإن شاء الله سنحاول تحقيق فوز مريح يساعدنا خلال مباراة العودة".

وعن الغيابات التي يعاني منها فريقه، قال حارس الوفاق "صحيح أن الغيابات مؤثرة، لكن الحمد لله هذه المرة نملك العديد من البدائل، بفضل تأهيل كل اللاعبين لهذه المنافسة".

ودعا زغبة أنصار الوفاق إلى التوافد بقوة إلى مدرجات ملعب الثامن ماي للوقوف إلى جانبهم، ومساعدتهم على تخطي عقبة ممثل الكرة السعودية في هذه المنافسة.

المكلف بالإعلام بنادي أهلي جدة، ماجد النغيري: جئنا من أجل العودة بنتيجة إيجابية

في وقت رفض لاعبو أهلي جدة السعودي الإدلاء بأي تصريحات، أوكلت المهمة للمكلف بالإعلام بالفريق، ماجد النغيري، الذي أكد أن فريقه جاء إلى سطيف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل له مباراة العودة.

وقال النغيري، في تصريحه لـ"الخبر": "أولا أود شكر إدارة الوفاق على كرم الضيافة، وهو شيء ليس بجديد على الجزائريين، وسنسعى للمعاملة بالمثل خلال مباراة العودة، أما بخصوص المباراة فنعلم أنها ستكون في غاية الصعوبة لأننا نواجه أحد أكبر الأندية الجزائرية، لكننا نملك الأدوات اللازمة لتسجيل نتيجة إيجابية خلال سهرة اليوم، تمكننا من خوض مباراة العودة بأكثر أريحية".