أمهلت مديريات التربية، عبر الوطن، مديري الابتدائيات والمتوسطات، إلى غاية الأربعاء المقبل، لتسليمها الرزنامة الزمنية الخاصة بجهاز المعالجة البيداغوجية الذي تقرر إنجازه يومي السبت والثلاثاء، وأمرتهم بالتعجيل في إعداد قوائم التلاميذ المعنيين بالدعم حسب المستويات والمواد، وهو بمثابة ضوء أخضر لانطلاق العملية التي اعتبرتها نقابات القطاع "استفزازا" سيتم الرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعطت وزارة التربية، مديريها الولائيين، الضوء الأخضر للشروع في إنجاز المعالجة البيداغوجية يوم السبت وأمسية الثلاثاء، وهو ما تترجمه المراسلات التي وجهتها مديريات التربية عبر الوطن إلى مديري الابتدائيات والمتوسطات للتنفيذ، وكذا مفتشي التعليم المتوسط والابتدائي للمتابعة، حيث طالبت مسؤولي المؤسسات التربوية بإعداد ووضع رزنامة زمنية يحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية.

ويتعلق الأمر حسب المراسلات التي تحوز "الخبر" على نسخ منها، برزنامة أمسية الثلاثاء والسبت، وألزمتهم بالموازاة مع ذلك، بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة وتحديد طبيعة المعالجة لكل تلميذ، مع إعداد قوائم التلاميذ حسب المستوى والمواد المعنية بالمعالجة وتشخيص الصعوبات والثغرات البيداغوجية، من خلال تحليل نتائج التقويم التشخيصي والتقويم التحصيلي.

وتأتي هذه التعليمات، بعد تصريحات المسؤولة الأولى عن القطاع، حينما أعلنت على هامش زيارتها لولاية الوادي، بأن إنجاز المعاجلة البيداغوجية "غير إجباري لكنه يخضع للضمير المهني"، وهو ما اعتبرته نقابات القطاع بمثابة تطمينات تؤكد اعتراف الوزيرة بحقهم في عطلة نهاية الأسبوع.

غير أن الشركاء الاجتماعيين، اعتبروا تحديد مديريات التربية لأجال إيداع الرزنامة الزمنية وقوائم التلاميذ والمواد المعنية بالدعم، بمثابة أمر واقع تضعهم أمامه الوصاية لإنجاز جهاز الدعم، وهو ما يفسر حالة الاستنفار التي تعيشها النقابات، حيث قررت عقد مجالس وطنية طارئة للرد على هذا "التجاوز" موازاة مع الشروع في تطبيقه.

وفي هذا الإطار،اعتبر ممثل نقابة "كناباست" مسعود بودية، مراسلات مديريات التربية، خطيرة، لعدم قانونيتها كما أنها تؤسس، حسبه، إلى فوضى وصراعات بالمؤسسات، لأنه ليس من حق المدير فرضها على الأستاذ وحتي التلميذ، وكلاهما من حقه الاستفادة من العطلة الأسبوعية، إضافة إلى عدم قانونية إجبارية العمل خارج أوقات العمل، يضيف محدثنا.

من جهته، دعا اتحاد عمال التربية والتكوين "إينباف" منخرطيه إلى التجند والاستعداد لرد فعل قوي على محاولة الوزارة "الاستيلاء" على حق الأستاذ في العطل وأيام الراحة، والبداية ستكون من عمال وأساتذة بسكرة الذين قرروا شن إضراب عام يوم 5 نوفمبر المقبل، في انتظار توسيع رقعة الاحتجاج.