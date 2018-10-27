حسب الأصداء الواردة من المجلس الشعبي الوطني، فإن رئيسه الجديد، معاذ بوشارب، الذي خلف السعيد بوحجة، أصدر القرار الثاني بعد الأول الذي أعاد بموجبه الأمين العام السابق، سليماني بشير، إلى منصبه، ويتعلق الأمر بإلغاء قرار بوحجة القاضي باسترجاع سيارتين تابعتين للمجلس الشعبي الوطني كانتا مستغلتين من طرف الأمين العام للأفالان، جمال ولد عباس، ورئيس ديوانه السابق، بوبكر عسول. للعلم، فإن السيارتين وضعتا تحت تصرف ولد عباس ورئيس ديوانه، بسائقين تابعين وظيفيا للمجلس، إضافة إلى تكاليف صيانتهما الدورية والوقود.