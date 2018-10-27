كيف أثبت النواب عجز السعيد بوحجة رغم انتفاء أسبابه؟ سؤال يحير الجزائريين منذ تصويت البرلمان على حالة الشغور، خطوة أجمع خبراء القانون الدستوري وفقهاء القوانين بمختلف فروعها، طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على أن الأغلبية الرئاسية تمردت وأسست "دون وعي" لسياسة الأمر الواقع التي تذكرنا بـ"لا قانون، لا دستور.. "!

التصقت أزمة البرلمان بالثلاثي السعيد بوحجة وجمال ولد عباس وأحمد أويحيى الذين يمثلون الأغلبية في السلطة.. والسبب مثلما جرى تسويقه من طرف هذه الأخيرة هو خروج بوحجة عن الخط المرسوم له والانقلاب على وليّ نعمته رئيس الجمهورية الذي عيّنه في منصب الرئيس، لكن بغلاف إعلامي عنوانه "عدم الاستشارة في طرد سليماني بشير" الموظف برتبة أمين عام المجلس الشعبي الوطني.

وبالعودة إلى أصل الحكاية، تتفق روايات العارفين على أن "عمي السعيد" كان محور اجتماعات ماراطونية جمعت طيلة الصيف الماضي رؤوسا كبيرة في البرلمان بالتنسيق مع جمال ولد عباس الذي كان ينتظره في المنعرج على خلفية عقوبة مؤلمة سلطها رئيس لجنة الانضباط للأفالان عليه مطلع التسعينات لمخالفته رفقة تسعة آخرين من إطارات الحزب شقوا عصا الطاعة على الراحل عبد الحميد مهري.. وشاركوا في مجالس تشريعية غير منتخبة (المجلس الاستشاري والمجلس الانتقالي).. وقتها كان رئيس اللجنة اسمه السعيد بوحجة.

شكل النواب الحاج العايب وعمار جيلاني وجمال بوراس نواة صلبة للمسعى الذي سيطيح ببوحجة بشتى الوسائل. ويؤكد مقربون من الثلاثة أن ولد عباس ما كان ليتحرك دون وجود رسائل بذلك، لكنه من حيث لا يدري تسبب في أزمة للرئاسة التي أصبحت في نظر الرأي العام الوطني والدولي مصدرا للأزمات في مؤسسات الدولة بسبب التجاذبات الحاصلة حول مشروع العهدة الخامسة التي بدأت حملتها هذه المرة مبكرا جدا، علما أن الرئيس بوتفليقة ظل مستهدفا منذ 2014 من طرف المعارضة بحكاية "شغور المنصب الرئاسي" بسبب وضعه الصحي.

ولعل خطأ ولد عباس الذي لا يغتفر، ومعه نوابه ونواب حلفائه في الأغلبية، إلصاق مطلب استقالة بوحجة بقرار الأخير إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني لأسباب تبقى مجهولة لحد اليوم.

وإن صحت الروايات، فإن معلومات تسربت فور تنصيب معاذ بوشارب خليفة لـ"عمي السعيد"، تفيد بأن بوشارب امتعض من ضغوط زملائه الذين شاركوا في "هتك" الدستور والنظام الداخلي للمجلس، التي أجبرته على إرجاع سليماني إلى منصبه على مضض، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات.. كيف سيتصرف بوشارب مع الأمين العام العائد وهو يعلم أن ولاءه سيكون للذين أعادوه؟ ومن يكون هذا الشخص الذي يهان بسببه الرجل الثالث في الدولة (بوحجة) ويطرد من البرلمان شر طردة بالسلاسل والأقفال؟

جاء سليماني (مواليد 1955 في سيدي عيسى بالبويرة) إلى البرلمان في 1997 عبر بوابة مديرية الإدارة والوسائل، وتدرج في المناصب إلى أمين عام المجلس في 2014، مرورا بأمين عام مساعد، وهذا بعد تولي عدة مناصب في وزارات البيئة والصناعة والنقل والخطوط الجوية الجزائرية التي لم يعمر فيها طويلا، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وفي البرلمان طرد مرتين، الأولى في فترة العربي ولد خليفة في 2014، لكنه أعيد إلى منصبه في 24 ساعة، ومن طرف السعيد بوحجة، ليعود مجددا إلى المنصب بعد ثلاثة أسابيع!

"غلطة" السعيد بوحجة

يعتقد عدد كبير من النواب أن بوحجة هو "أغرب" رئيس مر على البرلمان، لأنه الوحيد الذي لم يغير الطاقم الإداري، خاصة الأمانة العامة ومديرية الديوان والمديرية العامة للإدارة ومديرية التشريفات، مفضلا الاحتفاظ بالطاقم الموروث عن سابقه العربي ولد خليفة ما عدا مديرية الإعلام التي كانت تحت إشراف السيدة سميرة قبلي التي خلفها الإعلامي مختار بوروينة.

والغريب أيضا أن بوحجة كان يعلم بأن سليماني خاض حربا ضده وضد وزيرة التضامن والأسرة، غنية إيدالية، والنائب الحاج العايب أثناء الترشيحات لرئاسة المجلس، مفضلا عليهم صديقه الطاهر خاوة. ويروي بوحجة بسخرية في مجالس ضيقة أن خاوة "أوصاني خيرا بالرجل الذي قاد حملة ضد ترشيحي ومع ذلك سمعت كلامه؟".

وفور إعلان القرار، فوجئ بوحجة بخليفته بوشارب، ونائب الرئيس محمد موساوجة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بقاعة الانتظار يريدون مقابلته والموضوع إعادة سليماني.

وخلال اللقاء، أخبر بوشارب بوحجة بأنه يحمل له "رسالة" من الرئاسة تأمره بإلغاء قرار إنهاء مهام سليماني، فقاطعه بوحجة أن قراره يدخل في صميم صلاحياته كرئيس للمجلس وأن الرئاسة تعرف كيف تتصل به عبر الخط الهاتفي الخاص الموجود في مكتبه هو، وليس في مكتب رئيس كتلة برلمانية أو غيره من النواب! لم يكن بوسع بوشارب الرد على بوحجة لضعف حجته، فخرج من مكتبه خائبا وغاضبا.

ومع ذلك، لم يهضم "دفاع" سليماني القرار، فراحوا يحبكون خيوط المؤامرة وفق "الغاية تبرر الوسيلة" وكان لزاما عليهم إيجاد "رأس" الخيط الذي ينتهي بضربة قاضية لا يفيق منها بوحجة أبدا، ولا يمكن أن تكون الضربة قاضية من دون أن يكون خلفها غطاء رئاسي، الذي لم يتوفر إلا بعد تسريب "معلومات" تتحدث عن لقاء جمع بوحجة ومولود حمروش في باريس بمناسبة رحلة بوحجة العلاجية، ولقاء آخر مع علي بن فليس لمدة نصف ساعة على هامش جنازة الراحل محمد الصالح يحياوي! كما تفننوا في "تزيين" الغلاف الخارجي لـ"المؤامرة" تحت شعار "سياسوي" مفاده "جماعة الشرق يتكتلون تحسبا للرئاسيات".