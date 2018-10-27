ظهر والي ولاية شرقية، التحق لأول مرة بمنصب والٍ في إطار الحركة الأخيرة، في ثوب أمين عام، وهو منصبه السابق، وكأنه لم يدرك بعد بأن لباس الوالي يختلف تماما على ما كان عليه، فالرجل يفتقد للبروتوكولات التي يفترض أن تكون في من يرأس الجهاز التنفيذي، فخلال تسييره لأشغال مجلسي الولاية وأشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، لاحظ الكثير من الحاضرين غياب سلطة الوالي، حيث عمت الحركة والضجيج ورنين الهاتف والوالي غير آبه بما يجري، كما لوحظ عليه كثرة التدخلات والإطالة في الشرح والتوضيح والتمثيل بالسلف وغيرها، والدخول في أخذ ورد مع نواب المجلس، فضلا على مخاطبة الهيئة التنفيذية أفقيا لا عموديا. كل ذلك جعل البعض يعلق بأن تخلي الوالي الجديد عن سلطته وصرامته قد ينقص من هيبته ويفقده التحكم في الأمور، فقد آن الأوان أن ينزع الوالي الجديد ثوب الأمين العام ويرتدي بدلة الوالي.