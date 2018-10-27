انهزم نادي أمبولي أمام الضيف يوفنتوس بنتيجة (2-1) اليوم السبت لحساب الجولة العاشرة من البطولة الإيطالية لكرة القدم، بمشاركة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

وكان "بطل" هذه المواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قلب الموازين لفائدة "اليوفي" بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف أمضاه لاعب أمبولي كابوتو في الدقيقة الـ28، حيث سجل هدفي الفوز في كل من الدقيقة 54 عن طريق ضربة جزاء و الدقيقة 70.

وعرفت المواجهة مشاركة وسط الميدان الجزائري اسماعيل بن ناصر مع ناديه أمبولي في جميع أطوار المواجهة.

وعلى إثر هذه النتيجة، تعزز "السيدة العجوز" صدارتها بـ28 نقطة وبفارق سبع خطوات عن الملاحق المباشر نابولي (21ن) المنقوص من مباراة، في حين يتواجد أمبولي في الصف 18 برصيد 6 نقاط فقط في المنطقة الحمراء.