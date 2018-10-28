استقبال السلطان القابوس لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، لم يكن على ما يبدو، الا بداية عملية تطبيع واسعة بين الكيان المحتل وعدد من دول الشرق الأوسط، فلم يستقق الكثير من الصدمة حتى جاء الدور على الامارات العربية المتحدة.

دولة الامارات تنظم حاليا مسابقة دولية للجيدو، وتوصلت الى اتفاق حسب يومية "يديعوت أحرنوت" الصهيونية مع الاتحاد الدولي للجيدو بأن يتم السماح للرياضيين الإسرائيليين المنافسة واستخدام شعار إسرائيل وعزف النشيد الإسرائيلي على أراضيها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحطت صباح اليوم طائرة تقل وفد صهيوني تتقدمهم ميري ريغيف، وزيرة الثقافة والرياضة لدولة الكيان، المعروفة بعداءها الشديد للعرب والمسلمين بلغ بها الحد لوصف الآذان بعبارات لا يمكن اعادة نشرها.

واستقبلت الصهيونية عند وصولها لأرض الامارات، من قبل رئيس اتحادية الجيدو الاماراتية ناصر التميمي، وظهرا في صورة انتشرت كالنار في الهشيم وهما يتصافحان بحميمية.

وهي أول مرة يقوم فيها وزير من الكيان الصهيوني بزيارة دولة عربية بصفة رسمية.