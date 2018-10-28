حذرت مصالح الديوان للأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من هبوب رياح قوية و تطاير للرمل على ولايات الجنوب الغربي و الصحراء الوسطى و الواحات.

و نشرت ذات المصالح تنبيها على موقعها، أن الولايات المعنية هي كل من: تندوف، بشار، شمال أدرار، شمال تمنراست، غرداية و ورقلة.

و حسب ذات البيان، فان صلاحية النشرية ستمتد من الساعة الـ 9 صباحا الى غاية الساعة الـ 21 مساءا.

و يضيف البيان، أن إتجاه الرياح ستكون من الغرب الى الجنوب الغربي بقوة 80 كلم/سا.

كما حذرت مصالح الأرصد الجوية من تساقط أمطار على عدة ولايات هي:

بجاية، الجلفة، المسيلة، الأغواط، الشلف، برج بو عريريج، عين الدفلى، خنشلة، باتنة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، البويرة، المدية والبليدة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، مستغانم والنعامة.