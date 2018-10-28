أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع المياه وتطهيرها "سيال" اليوم الأحد، عن انقطاع التزويد بمياه الشرب بالعديد من بلديات العاصمة.

وأوضح بيان الشركة، أن انقطاع التزود بالماء الشروب سيكون لمدة 12 ساعة ابتداء من ليلة اليوم الأحد من الثامنة مساء الى غاية غدا الاثنين على الساعة الثامنة صباحا، و هذا بسبب التدفق الكبير للمياه جراء كسر في أنبوب التزود الرئيسي بتيليملي، ليتم إصلاحه في هذه المدة.

أما البلديات التي سيمسها انقطاع التزويد بمياه الشروب هي كل من: القصبة، باب الواد، واد قريش، بولوغين والعاصمة.

كما تم تنصيب نظام خاص يضمن استخدام المياه بالمؤسسات العامة والمستشفيات.