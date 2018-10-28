قال مصدر مقرب لنادي ليستر سيتي لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي الانجليزي، كان ضمن خمسة أشخاص على متن طائرة هليكوبتر التي تحطمت بجوار الملعب الفريق مساء امس السبت.

وأضاف المصدر، أن إبنة فيكاي كانت ضمن الموجودين في الهليكوبتر إلى جانب طيّارين اثنين وشخص خامس لم يتم معرفة هويته بشكل فوري.

وتابع المصدر أنه لا توجد تفاصيل مؤكدة عن نجاة أي شخص من الحادث.

ونشر نادي ليستر سيتي على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بيانا قال فيه: "نحن نساعد شرطة ليسيسترشاير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في إستاد كينج باور. سيصدر النادي بيانا مفصلا حال ورود معلومات إضافية ".

وقع الحادث عقب انتهاء مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد (1-1) لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.