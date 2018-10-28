أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الأحد، كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم 2019، أن فترة التسجيل للقرعة المحددة ما بين 18 أكتوبر إلى 07نوفمبر قد تم تمديدها إلى غاية 18 نوفمبر2018.

ويتم التسجيل عبر الموقع الالكترونيwww.interieur.gov.dz

او من خلال التقرب من بلديات إقامتهم او أي بلدية من بلديات التراب الوطني.

وأشارت الوزارة أنه يمكن أيضا التسجيل عن طريق ملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة في متناول كل مواطن بالغ 19 سنة فما فوق يوم التسجيل وفق الإجراءات المتمثلة في:

عدم الحج خلال السبع سنوات السابقة اي يبدأ حسابه من موسم حج 2012

اجبارية المحرم للمرأة البالغ سنها اقل من 45 سنة، أما من هن فوق ذلك ، فيمكنهن التسجيل فرادى او مع محرم شرعي.

كما يمكن للمرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها الشرعي ان يكونا مقيمين معا في نفس البلدية و ينبغي لهما استخدام نفس الطريقة التسجيل إما عبر الانترنيت أو على مستوى البلدية، يضيف البيان ،موضحا انه يجب ان يتم تسجيل المحرم الشرعي قبل تسجيل المرأة حتى يتسنى للأخيرة التسجيل معه.