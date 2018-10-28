وفاة شخصين في حادث انقلاب شاحنة بتيبازة

مجتمع
28 أكتوبر 2018 () - ب.سليم
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توفي شخصان وأصيب 8 آخرون، صباح اليوم الأحد في  حادث إنقلاب شاحنة تابعة للجيش الوطني الشعبي، على الطريق الوطني رقم 67  الرابط بين  حجوط و سيدي راشد ولاية تيبازة .

و تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية حجوط مدعومة بعناصر من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة، لإسعاف الجرحى ونقلهم نحو مصلحة الاستجالات بمستشفى تيبازة الذي نقلت اليه جثتي الضحيتين .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات حادث انقلاب الشاحنة الذي خلف ضحايا شبه المدنيين ينحدرون من عدة بلديات تابعة للولاية.

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