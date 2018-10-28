تنفيذ 45 بالمائة من مخطط تهيئة العاصمة

أخبار الوطن
28 أكتوبر 2018 () - خ.د/وأج
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 تم تنفيذ 45 بالمائة من المشاريع التي تندرج  ضمن المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير ولاية الجزائر حيث سيتم  تسليم العديد من المشاريع الكبرى نهاية 2018 على غرار المسجد الكبير و المطار  الدولي الجديد للعاصمة، حسبما أكدته رئيسة  لجنة التعمير والسكن التابعة  للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر زكية خراص بعد لقاء جمعها مع مدير  العمران لولاية الجزائر محمد يزيد قواوي.

و قالت خراص، عقب جلسة عمل جمعتها و أعضاء اللجنة مع مدير العمران  لولاية الجزائر الذي قدم لها حصيلة المشاريع المنجزة و التي توجد في طور  الانجاز و كذا أسباب تعطل بعض المشاريع ي أنه "وفقا للحصيلة المتعلقة  بالمشاريع المحققة في إطار  المخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير العاصمة فقد تم  تنفيذ 45 بالمائة من هذا المشاريع المتعلقة بالمرحلة الأولى و الممتدة من 2007   لغاية 2020  أي أن هناك تقدم ملحوظ في المشاريع قبل حلول الآجال المحددة في  هذا المخطط".

و يوجد من بين المشاريع الكبرى في إطار المخطط و التي سيتم تسليمها قبل نهاية  2018 مشروع المسجد الكبير وتوسعة المطار الدولي للجزائر العاصمة، تبرز خراص.

و قالت في سياق متصل أنه في ميدان التربية فقد تم في الآونة الأخيرة رفع  التجميد على بعض المشاريع و المتعلقة بتشييد المؤسسات التربوية خاصة في  الأحياء السكنية الجديدة،  حيث تتم حاليا الدراسات بصفة متوازية مع الانطلاق  في الأشغال و ذلك لربح الوقت و توفير المؤسسات التربوية في أجل قياسي لفائدة  التلاميذ.

كما انطلقت مشاريع أخرى على مستوى الأحياء السكنية الجديدة  و المتعلقة بإنجاز قنوات الصرف الصحي و الطرقات و مرافق رياضية و عيادات  متعددة الخدمات و غيرها من المرافق العمومية. 

و أشارت بخصوص حي القصبة العتيق الى أن اللجنة طالبت باسترجاع كل البنايات وتحويلها إلى معلم تاريخي.

 

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