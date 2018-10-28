كشف رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني عن زيارات سيقوم بها لدول عربية أخرى بعد زيارته لسلطنة عمان.

وشرح نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته اليوم "الدلالات الكبيرة" للزيارة التي قام بها هذا الأسبوع لسلطنة عمان.

وأعلن أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء الكيان لهذا البلد منذ 22 عاما، وأنها "تسنت بفضل الجهود الدبلوماسية التي تعكف الحكومة عليها تجاه دول عربية خلال السنوات الأخيرة".

وأكد أن محادثاته في عمان "انطوت على أهمية كبيرة من الناحيتين الأمنية والسياسية وستعقبها زيارات ومحادثات مع دول عربية أخرى".

يذكر أن نتنياهو قام بزيارة مؤخرا إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد، وتم الإعلان رسميا عن هذه الزيارة الجمعة.