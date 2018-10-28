اقترح أعضاء من لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد خلال شروعهم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رفع السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في مشروع الميزانية و الحد من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ما دامت أسعار النفط العالمية في انتعاش.

و خلال جلسة عمل مع وزير المالية عبد الرحمان راوية و إطارات الوزارة برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة تساءل النائب هشام رحيم (جبهة التحرير الوطني) عن سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا في الوقت الذي تتراوح فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا 80 دولارا مقترحا اعتماد سعر مرجعي بـ 60 دولارا في إطار مشروع ميزانية 2019.

بدوره استغرب نعوم بلخضر (حزب العمال) اعتماد سعر 50 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط معتبرا مشروع القانون "جامدا و لا جديد فيه حتى بالنسبة لسعر النفط الذي بقي منخفضا رغم ارتفاعه الكبير على أرض الواقع مقارنة مع 2018 " مطالبا من جهة أخرى ب"اعادة النظر في التمويل غير التقليدي بما أن أسعار النفط تحسنت".

و لاحظت عقيلة رابحي (حزب جبهة التحرير الوطني) أن التمويل غير التقليدي قد "أنعش التضخم و لم يذهب إلى مشاريع استثمارية بل وجه لتمويل الأجور". و أبدى تيغرسي الهواري (جزب جبهة التحرير الوطني) تخوفه من اللجوء المكثف للتمويل غير التقليدي قائلا :"بدأنا بـ 570 مليار دج سنة 2017 لنصل اليوم إلى 3.500 مليار دج و هو رقم خطير ...أخشى أن نصل إلى أرقام أكبر بكثير سنة 2022" . و أضاف :" بما أن أسعار المحروقات تعرف تحسنا فعلينا تقليص طبع النقود".

أما جلول جودي (حزب العمال) فاعتبر أن غياب رسوم جديدة في مشروع القانون "لا يكفي لإقناع الشعب" بجدوى النص و أن ارتفاع ميزانية التسيير (8 بالمائة في مشروع القانون) ليس مرادفا لتكفل حقيقي بالقطاعات المعنية.و تساءل النائب عن مناصب الشغل الجديدة المدرجة في النص.

من جهته تساءل أحمد شريفي (تكتل الجزائر الخضراء) عن سبب تخفيض نفقات التجهيز مقارنة مع 2018 (-11 بالمئة) معتبرا أن ميزانية التجهيز هي محرك النمو و داعيا إلى وضع تقديرات للنمو الاقتصادي "أكثر واقعية". و بخصوص الاستمرار في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي اعتبر نفس النائب أنه "يرهن مستقبل الأجيال القادمة التي ستواجه ديون البنك المركزي تجاه الخزينة العمومية" معتبرا طبع النقود في إطار هذه الآلية المعتمدة سنة 2017 بمثابة "ضريبة ثقيلة غير معلنة".

أما النائب واعمر سعودي (التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية) فدعا لعدم التركيز على كون مشروع القانون لا يحمل رسوما جديدة لأن الرسوم قد تكون مفيدة. و قال بهذا الخصوص "نحن نربي المواطنين على ان قانون المالية يكون قانونا جيدا إذا كان دون رسوم و هذا ليس صحيح لأن هناك رسوما جيدة و مفيدة" مطالبا من جهة أخرى برفع التجميد عن الأجور و عدم تقليص نفقات التجهيز. و تساءل عدد من النواب في نفس السياق عن سبب التآكل المتواصل في احتياطات الصرف رغم تحسن أسعار النفط.