أعلنت وزارة التربية، الأحد، أن كتب السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط التي أمرت باسترجاعها من المؤسسات التربوية سيتم الاستغناء عنها نهائيا وتعويضها بكتب الجيل الثاني بداية من العام المقبل، حيث لايزال العمل بها ساري المفعول إلى غاية نهاية العام الدراسي الجاري، كما أن عملية السحب في حد ذاتها هي إجراء روتيني وعادي يخص الفائض من الكتب، قصد ضبط الحسابات السنوية.

قال مصدر من وزارة التربية، في تصريح لـ"الخبر"، إن التعليمات التي وجهها ديوان المطبوعات المدرسية لمديري المدارس الابتدائية والمتوسطات بالشروع في استرجاع كتب أقسام الامتحانات الرسمية للسنتين الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط إجراء داخلي لا يعني سحب الكتب من التلاميذ، وإنما استرجاع فائض الكتب الموجود على مستوى مخازن المؤسسات المدرسية في إطار ضبط الحسابات السنوية للديوان.

وأعلن مصدر الوزارة أن تعليمة استرجاع الكتب الخاصة بأقسام السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، التي تم إرسالها لكل المؤسسات التربوية بتاريخ 17 أكتوبر، مثلما أشارت إليه "الخبر" في عدد سابق، هي إجراء روتيني يقوم به ديوان المطبوعات المدرسية سنويا تطبيقا للمنشور رقم 64 لوزارة التربية الوطنية، الذي يهدف إلى ضبط حسابات الديوان كأي مؤسسة تجارية.

كما أن الكتب التي سيتم سحبها من مخازن المؤسسات المعنية هي كتب خاصة بالجيل الأول، سيتم الاستغناء عنها خلال الدخول المدرسي المقبل وتعويضها بكتب الجيل الثاني للسنتين الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط في إطار استكمال الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة التربية وتم تجميدها بأمر من الحكومة.