سجلت بجورجيا، اليوم الأحد، هزة أرضية دون تسجيل ضحايا، وصادف ذلك يوم إجراء الانتخابات الرئاسية.

وضرب زلزال، ظهر اليوم منطقة قريبة من مدينة بورجومي، والتي تبعد بنحو 160 كلم من العاصمة الجورجية تبليسي، بلغت قوته 4.3 على مقياس "ريشتر"، حسبما أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل.

وأوضح المصدر أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كلم في قرية فارديجيني التابعة للنفوذ الترابي لمدينة بورجومي.

ووفقا لتقارير رسمية، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.