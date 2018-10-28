توفي ثلاثة أشخاص وجرح آخر في حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الأحد على مستوى الطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق السيار و الطريق الوطني رقم 127 ببلدية وادي البردي جنوب شرق ولاية البويرة .

وأضح مصدر من الدرك الوطني أن حصيلة حادث المرور الذي وقع في حدود التاسعة والنصف من مساء أمس السبت ، خلف وفاة شخصين في عين المكان، ارتفعت إلى ثلاث وفيات بعد أن لفظ شخص آخر أنفاسه الأخيرة بمستشفى البويرة. وأضاف نفس المصدر أن حصيلة الوفيات إرتفعت إلى أربعة وفيات في أقل من 12 ساعة بعد تسجيل حادث آخر متمثل في إنقلاب سيارة سياحية بمنعرجات قرية تيلوات ببلدية أهل القصر شرق مقر ولاية البويرة في حدود الساعة التاسعة صباحا خلف قتيلا واحدا .