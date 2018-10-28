دعا حزب نداء تونس إلى مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة النهضة.

وأعلنت الهيئة القيادية لحزب حركة نداء تونس في بيان نشره الأحد" استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري بدون مشاركة حركة النهضة".

وفي سياق آخر وصف البيان التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطيرة ،معتبرا انها "تصريحات تكشف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل".

واستنكر نداء تونس الذي فاز بالانتخابات النيابية عام 2014 ما اعتبره" تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات بلادنا الديبلوماسيّة بما يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن بلادنا ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال".

ويشير البيان الى تصريحات أدلى بها الغنوشي أمس السبت بشأن دور فاعل لحركة النهضة في الدبلوماسية الشعبية لصالح تونس ، وتمسكها بشروط التعديل الحكومي.

وأوصى الديوان السياسي لحركة نداء تونس الكتلة البرلمانية للحزب " بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الذي اتخذه البرلمان في 26 مارس 2018، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لإستكمال العدالة الانتقالية على مجلس نواب الشعب".

ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا في فبراير ويوليو2013 قد كشفت عن وثائق تثبت حسبها تورط حركة النهضة في اغتيالهما.