يترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الوفد الجزائري في أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية التي سوف تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة العليا، حيث ستكون الزيارة حبلى بالملفات العالقة بين البلدين.

أضاف بيان لـ"الخارجية"، أن الوفد الجزائري الذي يضم أيضا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بينما سيرأس الجانب الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان وزميله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.

وحسب البيان، سيبحث الجانبان ملفات التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي تمهيدا للحسم فيها في غضون الأسابيع القادمة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتابع ذات المصدر، أن الوزير مساهل سيلتقي نظيره الفرنسي في إطار الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي حول المسائل الأمنية ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والمغرب العربي، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمتين الليبية والسورية والهجرة غير الشرعية والجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتأتي الزيارة في وقت تعرف العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا يكاد يكون مزمنا بسبب استمرار مخلفات الذاكرة التي كانت محور تصريحات مركّزة من موظفين سامين بوزارة الخارجية الفرنسية مؤخرا، تناقلتها عناوين صحفية وطنية على نطاق واسع واستمرار الاحتقان بين البلدين في الشق الاقتصادي، خاصة مع تنامي المبادلات التجارية مع الصين، فضلا عن تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية التي تجسّدت مؤخرا، من خلال إعلان الجزائر على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى من الصين بمناسبة القمة الصينية الإفريقية، الذي أكد فيها انخراط الجزائر بكل قوة في مبادرة بكين لإحياء طريق الحرير مع إفريقيا وخاصة شمالها.

التوتر المزمن أعيد إبرازه على السطح من خلال كتاب للسفير الفرنسي السابق بالجزائر ومدير المصالح الاستخباراتية برنار باجولي الذي تمنى في أحد فصوله رحيل جيل الثورة الجزائرية من السلطة، للتمكن من بناء علاقات هادئة بين البلدين، وهي التصريحات التي قابلتها الجزائر بالصمت، قبل أن يكسره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم اعتذار رسمي لعائلة المناضل الفرنسي لصالح القضية الجزائرية موريس أودان والاعتراف بتعذيبه وقتله من طرف الجيش الفرنسي إبان ثورة التحرير.

ومع ذلك، يبدو الرهان الأمني هو الأهم في هذه الزيارة، خاصة من خلال انعقاد جولة أخرى من الحوار الاستراتيجي حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث يتولى مساهل الملف من الناحية الدبلوماسية، وهو الملف المثقل أيضا بتداعيات الأزمة في شمال مالي وخاصة ليبيا التي أصبحت وبلا منازع مصدر قلق لدول المغرب العربي والإتحاد الأوروبي.

ولعل الملف الآخر الذي سيكون له حظا وافرا من النقاشات بين مساهل ولودريان، ملف الهجرة السرية الذي يلقي بظلاله على أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي الذي تسعى دوله لإقناع دول الضفة الجنوبية للمتوسط بإقامة مناطق أو مراكز استقبال وتجميع المهاجرين الأفارقة ومنع انتقالهم إلى أوروبا، حيث ترفض دول الجنوب هذا المقترح رغم انطوائه على مساعدات مالية مغرية للدول التي ستوافق على ذلك.

بالنسبة إلى المواضيع الثنائية المطروحة بحدة من الجانب الجزائري، مسألة حرية انتقال مواطني البلدين وتسهيلات التأشيرة، حيث سبق لوزير الخارجية مساهل وأن أكد وقوف باريس في مقدمة الدول الأوروبية التي قررت تشديد منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في دخول التراب الفرنسي، كما هدد الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أسبوعين، بتشديد إجراءات إصدار التأشيرة للفرنسيين والأوروبيين في حالة استمر الطرف الآخر في التمادي في تطبيق هذه الإجراءات المشددة التي مست وبشكل مركّز قطاعا واسعا من كبار الموظفين في الدولة الجزائرية.