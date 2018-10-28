وصف رئيس الوزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الأحد، سلطان عُمان، قابوس بن سعيد بأنه صاحب خبرة طويلة ومبهرة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى السلطنة، قبل أيام.

جاء ذلك في تغريدة لنتياهو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عدت يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان حيث التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد. إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جدا.

وحول الأمور التي بحثها مع السلطان قابوس، قال نتنياهو في تغريدة منفصلة: "في لقائي المطول مع السلطان قابوس بحثنا بشكل موسع التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط. كانت هذه محادثات هامة لدولة الإحتلال ولأمنها. ستكون هناك المزيد من هذه المحادثات".



وفي تغريدة سابقة وصف نتنياهو الزيارة قائلا إنها "تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة من خلال إبراز خبراتنا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".