قال الاتحاد الأوروبي إن ملف حقوق الإنسان في الجزائر بما في ذلك حرية التجمع والمعتقد والتعبير والصحافة توجد في قلب المشاورات واللقاءات التي تجمع مسؤولي الاتحاد بالسلطات الجزائرية.

وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، أن هذه القضايا واحدة من أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الخمس التي أقرها مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر رسميًا في مارس 2017.

وأبرزت في رد على سؤال كتابي لعضو في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ير كز على هذه المسألة الجوهرية في حواره الثنائي المنتظم مع الجزائر، بما في ذلك على مستوى اللجنة الفرعية المسماة "الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان"، التي عقدت آخر اجتماع لها في مارس 2018.

وذكرت موغريني في ردها المنشور يوم السبت، على النائب الإيرلندي، أن الموضوع تم تناوله خلال دورة مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ماي 2018.

وصرحت موغريني أن بعثة المفوضية الأوروبية بالجزائر على اتصال وثيق بخصوص هذه القضايا مع نظرائها في الحكومة وممثلي المجتمع المدني الجزائري.

وفي سؤالها إلى المفوضية الأوروبية، استفسرت البرلمانية، ديان دودس، المنتخبة عن الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي (إيرلندا الشمالية)، عما تعتزم بروكسل اعتماده من خطوات لإلزام السلطات الجزائرية باحترام الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التجمع والتدين والتعبير والصحافة.

واللافت في رد المسؤولة الأوروبية هو اختيارها تعابير مفرطة في الحذر تجاه السلطات الجزائرية، في مرحلة زاد فيها حجم الملاحقات في حق الناشطين السياسيين والحقوقيين، عبر اعتقال مدونين وإعلاميين، وفرض قيود على تصريحات قيادات عسكرية سابقة.

وخففت المفوضية الأوروبية من مواقفها من سياسات السلطات الجزائرية تدريجيا، بسبب الحساسية التي تبديها السلطات تجاه المواقف التي يعبر عنها مسؤولو المفوضية، وفي ظل برودة واضحة في علاقات الطرفين بسبب توجه المفوضية المعادي لمصالح جزائرية في المنطقة، ومن ذلك ملف الهجرة السرية، واستغلال ثروات الصحراء الغربية.

وتتهم بروكسل من قبل ناشطين في حقوق الإنسان بتوظيف الملف لانتزاع تنازلات من قبل شركائها في الضفة الجنوبية للمتوسط، وسط تواطؤ من أنظمة هذه الدول التي تشتري صمت بروكسل والحكومات الأوروبية المختلفة بمجموعة مزايا وتنازلات اقتصادية مجزية.