لقي شابان مصرعهما بعين المكان ، وأصيب ثالث بجروح، مساء اليوم الأحد، في حادث سير مروع ،وقع على الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين ولايتي ڨالمة وأم البواقي .

وقالت مصادر متطابقة،أنّ الحادث وقع بمنطقة الشبكة بين بلدية تاملوكة وتجمع عين التراب السكاني ، ونجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين ، إحداهما من نوع "شيفرولي كروز" والثانية "بيجو 208"، حيث خلف مقتل شابين اثنين ، في حوالي الـ25 من العمر، بعين المكان، وإصابة ثالث بجروح.

وقد هرعت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تاملوكة ، مرفقة بمصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية بوادي الزناتي ، إلى مكان الحادث ، حيث نقلت القتيلين المنحدرين من عين البيضاء بولاية أم البواقي ، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث المميت الذي اهتزّ له سكان بلدية تاملوكة ومنطقة وادي الزناتي .