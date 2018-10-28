إنهزم وفاق سطيف امام ضيفه فريق نادي أهلي جدة السعودي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، وذلك في إطار ذهاب ثُمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتمكن اللاعب عبد الرحمن غريب من تسجيل هدف فريق أهلي جدة بالدقيقة 57 من زمن المباراة.

وحاول وفاق سطيف أن يعود للمباراة باقي الدقائق، ولكن دون جدوى، حيث كانت أبرز الفرص للوفاق عن طريق إسلام بكير بالدقيقة 65، بعد تسديدة صاروخية في العارضة.

ويستضيف الأهلي نظيره وفاق سطيف، في مباراة العودة لدور الـ16 بالبطولة العربية، يوم 4 ديسمبر المقبل، على ملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة".