وظفت إدارة مؤسسة ميناء أرزيو 18 شخصا في منصب بحري مكلّف بالنوبة على السطح ”ماتلو” وهم لا يحملون شهادة الكفاءة المهنية المطلوبة في شروط التوظيف، وقد تم ذلك على أساس أن إدارة المؤسسة ستنظم لهم دورة تكوينية في المدارس المختصة وهذا ما رفضته مديرية ”الديامال” بالعاصمة التي أبدت معارضتها للتكوين، الأمر الذي وضع مدير الموارد البشرية والمدير العام في ورطة، خاصة وأن المؤسسة أبرمت عقودا مدتها 3 أشهر مع المعنيين الذين تحاول إقناعهم بسحب ملفاتهم دون جدوى.