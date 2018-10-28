قالت شركة أي.بي.إم يوم الأحد إنها وافقت على الاستحواذ على شركة البرمجيات الأمريكية ريد هات مقابل 34 مليار دولار ،بما في ذلك الديون، مع سعيها لتنويع نشاطها في مجال المعدات والاستشارات التكنولوجية إلى منتجات وخدمات ذات هامش ربح أكبر.

وهذه أكبر صفقة استحواذ بالنسبة لشركة أي.بي.إم. وتؤكد جهود جيني روميتي الرئيس التنفيذي للشركة لتوسيع عروض الشركة في مجال البرمجيات والتي تعتمد على الاشتراكات مع مواجهتها لتباطؤ مبيعات البرمجيات وانكماش الطلب على أجهزة الكمبيوتر الرئيسية.

وستدفع أي.بي.إم، التي يبلغ رأس مالها السوقي 114 مليار دولار، 190 دولارا نقدا للسهم الواحد في ريد هات بزيادة تبلغ 62 في المئة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وقالت روميتي في بيان إن "الاستحواذ على ريد هات سيغير قواعد اللعبة.. أي.بي.إم ستصبح الشركة رقم واحد في العالم التي تزود خدمات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة".

من المتوقع الانتهاء من الصفقة بين أي.بي. إم وريد هات في النصف الثاني من 2019. وقالت أي.بي.إم إنها تعتزم وقف برنامج إعادة شراء أسهمها في 2020 و2021 للمساعدة في تمويل الصفقة.

وقالت أي.بي.إم إن جيم وايت هورست سيستمر في منصبه رئيسا تنفيذيا لريد هات كما سيظل مجلس الإدارة الحالي للشركة في أداء دوره. وتعتزم أي.بي.إم الحفاظ على المقر الرئيسي لريد هات ومنشآتها وعلاماتها التجارية وأساليبها.