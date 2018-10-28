نعى نادي ليستر سيتي الإنجليزي مالكه التايلندي فيتشاي سريفادانابراباه و4 أشخاص آخرين، كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت، أمس السبت، بعد نهاية مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد بالتعادل الإيجابي (1-1)، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعبه كينغ باور.

وتحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل “فيشاي”، واندلعت بها النيران فور بداية إقلاعها لتخرج من ملعب المباراة.



وذكر شهود عيان أنهم رأوا طائرة المالك التايلاندي المقدر ثروته بخمسة ملايير جنيه إسترليني، وهو يسقط من أعلى الملعب، لتصطدم طائرته بأرض الملعب.



وسارعت خدمات الطوارئ بالملعب إلى موقع الحادث، ولكن لم يستطيعوا لحظتها، فعل الكثير بعد رؤيتهم لتحطم الطائرة بعد الاصطدام الكامل بملعب كينغ باور.