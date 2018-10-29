كثيرا ما يتعرض المستخدمون الذين يضعون هواتفهم النقالة على الوضع الصامت، إلى فقدان أجهزتهم في أي مكان، وفي الوقت نفسه يلاقون صعوبة في الاستدلال على مكانهم لأن سماع رنين الهاتف غير ممكن في تلك الوضعية.

كما أن البيوت التي يعيش فيها أطفال يلجأ معظم أصحابها إلى كتم رنين الهاتف بهدف عدم إزعاج الصغار مع كل اتصال قد يرد إليهم في أي وقت من الأوقات.

ومن تجارب حياتنا اليومية قد مر معظمنا بالتأكيد بهذه التجربة التي قد تكون مضحكة في بعض الأحيان ومزعجة أكثر في أوقات أخرى، وخصوصا عندما نتفقد هواتفنا المحمولة لإجراء اتصال ما أو لتصفح الإنترنت وقضاء الأشغال المختلفة عبر الهواتف. وحينها قد نقضي وقتا طويلا ونحن نبحث عن مكان الهاتف لنجده بعد عناء طويل لسنا بحاجة لبذله.

وللعثور على أي جهاز ضائع يعمل بنظام أندرويد أو iOS ، هناك حل بسيط يتم عبر تشغيل صوت متكرر على الجهاز يدل على مكانه حتى لو كان مضبوطا على وضعية الصامت (Silent Mode.)

بالنسبة لهواتف آبل، ذكرت "سكاي نيوز" أنه إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل التي تعمل بنظام iOS سواء كان ذلك آيفون أم آيباد، يمكنك الدخول عبر جهاز الكمبيوتر إلى موقع me.com، ثم تسجيل الدخول بحساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر (App Store)

بعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبحث الموقع عن الهاتف ويحدد موقعه على الخريطة على شكل نقطة خضراء.

بعد ذلك، قم بالضغط على النقطة الخضراء، واختر زر تشغيل صوت Play Sound. وعندها ستسمع صوت طنين متكرر صادر من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة أندرويد سواء من سامسونغ أو هواوي أو غيرها، لا يختلف الأمر كثيرا. فقط عليك الدخول إلى موقع https://www.google.com/android/find الخاص بشركة غوغل.

ويجب تسجيل الدخول بحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، أي ذلك الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر (Goofle Play).

عند تسجيل الدخول يتم البحث عن الجهاز، ويعرض الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، ويظهر على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتا يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن هذا الخيار يحتاج لأن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت، سواء عبر شبكات واي فاي أو عبر بحزمة البيانات، وفي حال كان الجهاز غير متصل بالإنترنت أو توقف عن العمل لسبب ما، فإن البحث يجب أن يكون بشكل يدوي في هذه الحالة.