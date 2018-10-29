أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة.

ووفقا لـ رويترز قال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة، من طراز بوينغ 737 ماكس 8، تحمل 189 شخصا على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة اليوم الإثنين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا. وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن الطائرة في رحلتها (جي.تي 610) فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وأضاف أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

وذكر يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت". وقال محمد سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن حطاما عثر عليه قرب المكان الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة.

وأظهر موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة أقلعت في حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا. وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

وشركة "ليون إير" تعتبر من أكبر شركات الطيران الخاصة في إندونيسيا، وتقوم بتشغيل رحلاتها إلى 126 مطارا في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمملكة العربية السعودية. ويقع الميناء الرئيسي للناقل الجوي ومركز النقل الرئيسي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

للإشارة فإن شركة طيران ليون، قد تم وضعها على قائمة شركات النقل الجوي التي تم حظرها من الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.