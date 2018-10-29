طالب النجم البرازيلي نيمار،مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بضرورة معاقبة جماهير أولمبيك مارسيليا، التي رمته بالحجارة وزجاجات المياه، خلال مباراة الفريقين، سهرة الأحد، والتي انتهت بفوز النادي "الباريسي" (2-0) في إطار الجولة 11 من البطولة الفرنسية.

وأوضح نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" "كان أمرا صعبا إنها قلة احترام ليس فقط لي، لكن أيضا للاعبي مارسيليا ولكرة القدم، يجب تحرك الرابطة الفرنسية". وأضاف "في كل مرة نأتي إلى هنا الجماهير تقذفنا ببعض الأشياء إنه أمر خطير قد يُعرض اللاعبين للأذى يجب على القادة والمسؤولين أن يتصرفوا". وقال أيضا "نحن سعداء جدا بهذا الفوز. فريقنا يواصل التألق، لا نريد التوقف هنا ونسعى لتوسيع سجل انتصاراتنا".

من جهة أخرى، قرر توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، معاقبة كيليان مبابي وأدريان رابيو، بإجلاسهما على مقاعد البدلاء. وفي هذا الصدد علق نيمار "إنه أمر داخلي بيننا يجب أن نحترمه، الثنائي مهم للفريق، مبابي شارك أمس بديلا وقلب المباراة لصالحنا". وأتم قائلا "المباراة الأخيرة في رابطة أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، لم تكن جيدة بالنسبة لنا، يجب علينا تصحيح الوضع هناك، سيكون الأمر أكثر تعقيدا، لكننا نمتلك الصفات التي تؤهلنا للفوز".