وعد الرئيس البرازيلي المتنخب جايير بولنسارو مساء الأحد بالدفاع عن "الدستور والديمقراطية والحرية في البرازيل" بعد الإعلان عن فوزه.

وقال اليمينيي المتطرف إنه سيقوم بـ"تغيير مصير البرازيل" بعدما انتُخب رئيسا لأكبر بلد في أمريكا اللاتينية وحصل على 55,1% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد مقابل 44,8% حصل عليها مرشح اليسار فرناندو حداد.

وتعهد الضابط السابق في الجيش بأن يحكم البلاد "متبعا الكتاب المقدس والدستور". وأضاف "هذا ليس وعداً من حزب ولا كلاماً هباءً من رجل. هذا قسَم أمام الله".

وكاد بولسونارو أن يحسم المعركة الانتخابية من الدورة الأولى التي جرت في السابع من الشهر الجاري وحصل فيها على 46% من الأصوات.