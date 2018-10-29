وجه وزير الصحة، مختار حسبلاوي، تحذيرات شديدة اللهجة إلى مسؤوليه المحليين نتيجة حرمان الأطباء من حقهم في التدرج بمسارهم المهني بسبب غلق أبواب المسابقات المهنية وأمرهم بالتعجيل في تنظيم هذه الامتحانات لضمان التدرج للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين في القطاع العمومي، ما ستنتج عنه زيادات في الأجور تصل إلى 12 ألف دينار شهريا.

وجهت وزارة الصحة تعليمة إلى مديريها الولائيين تحمل رقم 04 مؤرخة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، تخص موضوع تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات المهنية، أمرتهم من خلالها بالتنسيق مع مديري المؤسسات الاستشفائية العمومية التابعة لهم واتخاذ كل التدابير التنظيمية اللازمة لضمان التدرج بالنسبة لمهنيي القطاع في أوانه، مع الحرص على التطبيق السليم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 والمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المراسلات العمومية وإجرائها.

وتضمنت المراسلة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها انتقادات وتحذيرات إلى مسؤولي القطاع الولائيين والمحليين، بعد أن تم "تسجيل استياء مهنيي الصحة فيما يخص التدرج في مسارهم المهني، حيث لوحظ تأخر في تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات المهنية في بعض مؤسسات الصحة العمومية، ما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة في الآجال القانونية من الترقية في الرتب رغم توفرهم على الشروط القانونية اللازمة وفقا لقوانينهم الأساسية وكذا رغم توفر المناصب المالية..".

من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، باعتباره ممثلا للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المعنيين بالإجراءات التي تضمنتها المراسلة، إن تحرك الوزارة جاء بطلب من تنظيمه خلال آخر اجتماع مع اللجنة الوزارية المركزية، حيث تمت مناقشة المشاكل التي تعيق تنظيم مسابقات الترقية لسلك الأطباء العامين والأخصائيين تحت إشراف وزارة الصحة برخصة استثنائية من مصالح الوظيف العمومي، حيث التزمت الإدارة بتنظيمها سنويا على مستوى محلي أي في مؤسسات الصحة، وهو الأمر الذي لم يحصل، حسب محدثنا، باستثناء المسابقة الوحيدة التي جرت بكلية الطب في جامعة البليدة سنة 2017، وخصت السلك الطبي في بعض المؤسسات الصحية من ولاية البليدة والجزائر العاصمة وتيسمسيلت، فيما يبقى حق الأسلاك الأخرى المعنية بمسابقات الترقية والتدرج إلى رتب الترقية مهضوما، يقول الدكتور مرابط، بسبب غياب المسابقات.

فبالنسبة للسلك الطبي، تخص مسابقات الترقية الانتقال إلى الرتبة الثانية للأطباء العامين والأخصائيين، علما أن العديد من المؤسسات الصحية عبر الوطن لم تخصص مناصب للترقية في مخططات تسيير الموارد البشرية، ولا بد في هذا الإطار، يضيف مرابط، من إصدار رخصة من الوظيفة العمومية بعدم إلزام الممارس الأخصائي بالامتحان الكتابي لصعوبة إجراء ذلك محليا كون عدد الاختصاصات يتجاوز 64 اختصاصا.

من جهة أخرى، مازالت النقابة تشدد على ضرورة " تحرير" المسابقة من الهيمنة النقابية وحياد لجنة التحكيم وإبعادها عن الغطاء النقابي، كون أعضاء اللجنة الحالية محسوبين، حسبه، على تنظيم نقابي واحد، وهو ما يضر بمصداقية المسابقة "حتى لا تصبح ورقة ضغط وابتزاز تستعمل ضد كل طبيب أو طبيبة لا تنخرط في النقابة المشرفة على الامتحان..". ومن شأن المسابقات الجديدة تحيين رواتب المعنيين بها، وعددهم حوالي 7 آلاف طبيب ممارس، بمعدل زيادة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دينار شهريا.