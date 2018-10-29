يفتح الصالون الدولي للكتاب (سيلا) أبوابه غدا الثلاثاء للجمهور ليكتشف جديد الطبعة التي تقدم عروضا تجمع قرابة ألف ناشر من جزائريين وأجانب يقترحون أعمالا متنوعة لبدء الموسم الأدبي إلى رزنامة مكثفة للنشاطات الفكرية والثقافية تشمل محاضرات ولقاءات مع أسماء بارزة من الأدب الجزائري .

و ستنطلق رسميا هذه الطبعة الـ 23 التي تستقطب سنويا قرابة المليون و 500 ألف زائر اليوم الإثنين بمشاركة 47 بلدا ممثلين من قبل ناشريها ومؤسساتها الثقافية من بينهم تونس والمغرب ومصر وسوريا و فرنسا وإيطاليا وإسبانا والمجر والولايات المتحدة وكندا والكاميرون وكوبا وغيرها . وستحضر الصين ضيف شرف الصالون هذه السنة بعرض أكثر من 10.000 كتاب اغلبها مترجم للغتين العربية و الفرنسية تتعلق مواضيعها بالثقافة الصينية التقليدية والأدب و العلوم و كتب الأطفال و أيضا بتعلم اللغة الصينية. وتشارك أكثر من 40 دار نشر صينية في المعرض مع حضور ستة أدباء صينيين من بينهم مويان الحاصل على جائزة نوبل وسيشارك هؤلاء في تنشيط لقاءات مع الجمهور في جناح الصين الذي يعرض أيضا 2500 عنوان بلغة الماندارين (اللغة الرسمية للصين ).

و قد اختار جناح روح الباناف الذي استحدث في 2009 بمناسبة تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني (باناف) التركيز في برنامجه لهذا العام على اللقاءات التي تتحدث عن تاريخ القارة من خلال الأدب . كما يستقبل صالون الكتاب يوم 3 نوفمبر اللقاءات الأورومغاربية العاشرة للكتاب وذلك بمشاركة كتاب من تونس والمغرب وإسبانيا و اليونان و رومانيا إلى جانب الكتاب الجزائريين.

و يقترح منظمو "السيلا" من جهة أخرى وتحت عنوان "الكتاب يجمعنا " سلسلة من النقاشات مع الكتاب و لقاءات موضوعاتية حول "العيش معا و حوار الحضارات في حين تتناول الوقفة المخصصة للتاريخ هذا العام الذكرى الـ 60 لتاسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وكذا موضوع العلاقات الجزائرية الصينية .

و إلى جانب اللقاءات المقررة مع قرابة الـ 20 كاتبا جزائريا و اجنبيا يقترح الصالون أيضا يوم 7 نوفمبر يوما دراسيا حول الأدب الأمازيغي من تنظيم المحافظة السامية للأمازيغية. كما يمنح الصالون لزواره فرصة لقاء أشهر الكتاب في الساحة الأدبية الجزائرية وكذا كتاب أفارقه و أوروبيين و من بلدان عربية.

وستتواصل فعاليات "السيلا" إلى غاية يوم 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (سافاكس).