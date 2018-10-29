يفتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي الجديد، وهو أكبر مطار في العالم.

وسيتم الافتتاح بمراسم رسمية وشعبية تحضرها شخصيات تركية وعالمية بارزة، ويتزامن مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر 1923.

المطار الجديد تُشيده شركة Istanbul Grand Airport، التي تشكلت في 7 أكتوبر 2013، بحسب معلومات جمعتها مراسلة الأناضول، وتتألف الشركة من مجموعة مشاريع مشتركة لشركات ليماك، وكولين، وجنغيز، ومابا، وقاليون.

وبلغت استثمارات المرحلة الأولى من المطار ستة مليارات أورو، ومن المنتظر أن تقدم خدمات لـ90 مليون مسافر سنويًا.

ومن بين الزعماء الذين سيشاركون في الافتتاح: رئيس ألبانيا إيلير ميتا، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، ورئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، ورئيس مقدونيا جورجي إيفانوف.

وسيشارك كذلك: رئيس مولدوفا إيغور دودون، ورئيس باكستان عارف علوي، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس السودان عمر البشير، ورئيس مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش، ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف