أظهرت الصور التي نشرتها بعض الصحافة الإنجليزية ما حصل بالمروحية الخاصة برئيس نادي ليستر سيتي الراحل فيتشاي سريفادانابرابا، والتي سقطت بعد أمتار قليلة من إقلاعها من ملعب الفريق بعد نهاية مباراة ويست هام يونايتد.

وأعلن نادي ليستر سيتي أن مالكه التايلندي فيتشاي سريفادانابراباه و4 أشخاص آخرين، كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت، السبت، بعد نهاية مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد بالتعادل الإيجابي (1-1)، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل "فيشاي"، واندلعت بها النيران فور بداية إقلاعها لتخرج من ملعب المباراة.