سقط أربعة في هجوم لمسلحي تنظيم ما يعرف بـ "داعش" على منطقة الفقهاء غربي ليبيا، وأسر عدد من سكانها وسط اشتباكات عنيفة بين أهالي المنطقة والتنظيم الإرهابي.

وأعلن مجلس الجفرة البلدي، عن مقتل أربعة أشخاص من بلدة الفقهاء بينهم نجل رئيس الفرع البلدي نتيجة الهجوم الذي استهدف مركز الشرطة في البلدة، وخطف عدد من أفراد الشرطة التابعين للمركز من قبل المهاجمين.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين أهالي المنطقة ومنفذي الهجوم المسلح. ونقل مجلس الجفرة البلدي عن رئيس الفرع البلدي في الفقهاء قوله: "الوضع مأساوي جدا في المنطقة وتم خطف عدد من شباب المنطقة من قبل المهاجمين"، مناشدا الجميع التدخل العاجل لإنقاذ الفقهاء من الهجوم الغادر للإرهابيين.