أعلن مسوؤل في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتنحى عن رئاسة الحزب في شهر ديسمبر.

وقال مسؤول طالبا عدم كشف هويته، إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "هانلسبلات" على موقعيهما الإلكترونيين.

وكان شريكان في الائتلاف الحاكم أمهلا ميركل عاما واحدا لتحقيق نتائج سياسية أفضل، وهددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم حدوث تقدم، وذلك بعدما مُني الحزبان بخسائر في انتخابات محلية.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي للناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، والتي أذاعها تلفزيون "إيه.آر.دي"، أنه رغم تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ على المستوى الفدرالي، فإنه نال 28 % فقط من الأصوات في ولاية هيسه.

ويشكل ذلك تراجعا كبيرا لشعبية الحزب الذي حصل في الانتخابات السابقة بالولاية عام 2013، على 38.3 % من الأصوات.

وكانت نتائج الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط أسوأ من ذلك، إذ حصل على 20 %من الأصوات بعد أن كان حصل على 30.7 % عام 2013.

وهذه أسوأ نتيجة للحزب في الولاية الواقعة بغرب ألمانيا منذ عام 1946.