قال الرئيس المدير العام لمجمع لـ"سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور إن الشركة وقعت اليوم الإثنين، عقدا للتنقيب البحري مع شركتي النفط "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال نائب رئيس سوناطراك فريد غزالي خلال حفل التوقيع "سنطلق مع شركائنا "توتال" و"إيني" تنقيبا بحريا، هذه حقبة جديدة لنا".

وتسعى الجزائر لزيادة إنتاجها من النفط لتعزيز الإيرادات بعد هبوط الأسعار في عام 2014.