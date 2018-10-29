تجولت وزيرة الرياضة والثقافة الصهيونية، ميري ريغيف، داخل مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الإمارات مرتدية عباءة خليجية وغطاء رأس، وذلك ضمن زيارتها لمؤازرة منتخب إسرائيل للجيدو الذي يشارك حالياً في بطولة "غراند سلام" الدولية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية بأن الوزيرة ريغيف "أجرت زيارة رسمية لثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجدي مكة والمدينة، وهو مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي".

ونشرت الصحيفة صورا ومقطعا مصورا لجولة الوزيرة برفقة مسؤولين إماراتيين، من بينهم أمين سر الاتحاد الإماراتي للجيدو ناصر التميمي الذي يتولى أيضاً منصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة، وهي ترتدي عباءة خليجية وغطاء رأس.

وتعاقبت في الأيام الأخيرة الزيارات الرسمية لمسؤولين عن حكومة الاحتلال، فبعد زيارة نتنياهو لسلطنة عمان ووزيرة الثقافة والرياضة للإمارات، كشف نتنياهو عن قرب زيارته لعدة دول عربية.