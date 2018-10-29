دمرت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، أمس الأحد، إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة يحتوي على رشاشا ثقيلا وكمية من الذخيرة، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني

وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تم ضبط:

– رشاش ثقيل عيار 12.7 ميليمتر

– 4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف

– بندقية تكرارية

– 4 صواريخ مضادة للدبابات

– قنبلتان يدويتان

– حامل رشاش 12.7 ميليمتر

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 2984 طلقة من مختلف العيارات.