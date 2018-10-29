يواجه المنتخب الوطني خسارة أربعة لاعبين خلال المباراة القادمة أمام المنتخب الطوغولي، في 16 نوفمبر بالعاصمة لومي، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس إفريقيا الكاميرون 2019.

ويعاني كل من يوسف عطال، مدافع نيس الفرنسي وأدم وناس، مهاجم نابولي الإيطالي، والعربي هلال سوداني، مهاجم نوتنغهام فوريست الإنجليزي وسفيان فيغولي، غالاتاسراي التركي، من إصابات متفاوتة الخطورة قد تمنعهم من التواجد في موقعة لومي

ويحتاج محاربو الصحراء إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الكاميرون 2019.

ويحتل "الخضر" المركز الأول في مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط مناصفة مع المنتخب البنيني، من فوزين وتعادل وحيد وهزيمة واحدة، على بعد نقطتين من الطوغو.

يذكر أن النسخة القادمة من دورة أمم إفريقيا ستدور بالكاميرون في شهر جوان القادم، بعد أن كانت النسخ السابقة تدور في فترة الراحة الشتوية.