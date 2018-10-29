أفادت مصادر إعلامية تونسية، اليوم الإثنين، أن امرأة فجرت نفسها قرب مجموعة من رجال الأمن، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.

وأكد مدير تحرير القناة الإذاعية "شمس أف أم" التونسية، أن الانفجار وقع مباشرة بعد انتهاء مسيرة لعائلة الشاب أيمن العثماني، ما أحدث فوضى في المكان، مؤكدا أن القوات الأمنية أغلقت المكان.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إصابة تسعة جرحى في التفجير الانتحاري الذي وقع قرب سيارات للشرطة.

التعرف على هوية الانتحارية

كشفت مصادر أمنية تونسية عن "هوية" منفذة الهجوم الانتحاري في العاصمة، مشيرة إلى أنها "غير معروفة" لدى قوات الأمن، كما أشارت إلى أن قوات تقوم حاليا بتطويق منزلها في ولاية "المهدية" شرق البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن منفذة الهجوم تُدعى "منى" وعمرها 30 عاما، وهي من ولاية المهدية شرق البلاد، مشيرة إلى أنها تعتبر من "الخلايا النائمة" كونها لا تمتلك أي سجل أمني يؤكد انتماءها لأي تنظيم إرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تقوم الآن بتطويق منزلها في حي "زردة" التابعة لمنطقة "سيدي علوان" في ولاية سوسة، فضلا عن تواجد أمني كبير داخل الحي المذكور.

وكان وزير الداخلية هشام الفوراتي اضطر لمغادرة البرلمان قبل انطلاق جلسة استجوابه في البرلمان، بعدما تلقى اتصالا يخبره بالعملية التي تبعد مئات الأمتار فقط عن مبنى الوزارة.