كتلة الأجور ستبلغ 2.837 مليار في 2019

مال و أعمال
29 أكتوبر 2018 () - واج/س.أ
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ستبلغ كتلة الأجور السنة القادمة حسب ما جاء  في مشروع قانون المالية لـ 2019 الذي ناقشته اليوم الإثنين لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مع المدير العام للميزانية بوزارة المالية  فريد بقة أكثر من 2.837 مليار دج تغطي  أكثر من 24.2 مليون منصب مالي.

و خلال اجتماع ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة أوضح بقة أن حجم  الأجور سيبلغ السنة القادمة 23.2.837 مليار دج منها 78.2.215 مليار دج نفقات  رواتب العمال (+86.3 بالمائة مقارنة بـ 2018) و الباقي يشكل مكافآت بموجب  الإعانات التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المستشفيات و غيرها.

و ذكر بقة بأنه سيتم سنة 2019 فتح 18.653 منصب مالي جديد منها 7.531  منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.200 منصبا في قطاع الصحة و 3.917 منصبا في  سلك الأمن الوطني.

و باحتساب هذه المناصب الجديدة يرتفع عدد المناصب الإجمالية إلى 2.240.078  منصب مالي سنة 2019 مقابل 2.221.425 منصبا سنة 2018 .

يذكر أن ميزانية التسيير في إطار مشروع قانون المالية ل2019 قد ارتفعت ب370  مليار دج مقارنة ب2018 منتقلة إلى 48.4.954 مليار دج .

و عن الغلاف المالي للتدخل الاقتصادي للدولة كشف بقة أنه انتقل من  360.96 مليار دج سنة 2018 إلى 19.388 مليار دج سنة 2019 ، +55.7 بالمئة.

و من بين ما يغطي هذا التدخل 16.253 مليار دج كإعانات للمنتجات واسعة  الاستهلاك منها 164.26مليار دج للديوان المهني للحبوب و 65.41 مليار دج  للديوان المهني للحليب و 44 مليار دج لدعم الماء المحلى و 2.5 مليار دج لتثبيت  أسعار السكر و الزيت و 750 مليون دج لدعم الطاقة .

كما تشمل ميزانية التسيير مبلغ 97.201 مليار دج موجه لدعم التقاعد و المتقاعدين و 25.31 مليار دج لفائدة وكالة التطوير الاجتماعي و 6.51 مليار دج  لتغطية مختلف أجهزة التشغيل.

و ذكر في هذا السياق أن غلاف منحة التمدرس الموجهة لت 3 ملايين تلميذ معوز عبر الوطن يقدر ب9 ملايير دج سنة 2019  وأن التغطية المجانية للكتاب المدرسي  لفائدة هذه الفئة تكلف 6.5ملايير دج  فيما يخصص 63.26 مليار دج للمطاعم  المدرسية.

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