أثر استئناف الأشغال بمشروع محول تسالة المرجة على حركة المرور التي تعرف اختناقا كبيرا منذ بضعة أيام، حيث وصلت طوابير المركبات لعشرات الكيلومترات لتصل إلى حدود بلديتي بئر التوتة بالعاصمة وبني مراد بالبليدة، بسبب الانحراف الموضوع تحديدا بتسالة المرجة (موقع ورشة المحول).

كما تعرف الطرق الاجتنابية و الفرعية بكل من بلديات تسالة المرجة وبوفاريك بالبليدة ضغطا مروريا حادا بسبب تفضيل العديد من سائقي المركبات وحتى سائقي مركبات نقل المسافرين تفادي الطريق السريع لثقل الحركية المرورية به والتي يمكن أن تقارب الساعتين بين بئر التوتة وتسالة المرجة وكذا الأمر ما بين تسالة المرجة وبوفاريك.

واكد اليوم الإثنين مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمن رحماني أن إنجاز المحول الذي سيربط الطريق الوطني رقم (01) انطلاقا من تسالة المرجة (جنوب العاصمة) بالطريق الوطني رقم 67 بزرالدة، والذي شرع فيه مؤخرا لن يستغرق أكثر من أسبوعين.

وأوضح رحماني أن أشغال إنجاز المحول الذي سيربط الطريق الوطني رقم (01) انطلاقا من تسالة المرجة (جنوب العاصمة) بالطريق الوطني رقم (67) بزرالدة على امتداد 19 كلم، لن تزيد عن الأسبوعين، متوقعا أن يتم إعادة فتح الطريق في الاتجاهين (البليدة- الجزائر) (الجزائر -البليدة) مع نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث أن هذا المشروع المقدر تكلفته بـ 6 مليار دج يعد '' جد هام '' كونه سيخفف الضغط المروري على الناحية الغربية لمدخل العاصمة (زرالدة، بودواو) لاسيما بالنسبة للقادمين من البليدة وغرب البلاد وجنوبها نحو العاصمة.

حيث سيتمكن هؤلاء من تفادي التنقل إلى غاية محول بابا علي أو "لاكوت" بالجزائر العاصمة للوصول إلى زرالدة أو دواودة بغرب الولاية.

وأضاف أن الاختيار الأمثل لإتمام هذا المشروع كان انتظار انتهاء أشغال جسر وادي الكرمة والذي تم مؤخرا تفاديا لمزيد من الازدحام المروري على مستوى الطريق الوطني رقم واحد، علما أن استلام مشروع وادي الكرمة شكل متنفسا بالنسبة لمستعملي هذا المحور بعد أن استمرت الأشغال به لأزيد من سنة.

وذكر أنه سيتم غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء فتح السير في الاتجاهين على مستوى نقطة الأشغال وتحديدا في الساعات الأولى للصباح من أجل ضمان سيولة مرورية أفضل، قبل أن يعاد غلقها للإسراع في وتيرة الأشغال.

للتذكير فقد عرف ذات المحور--الطريق السريع الرابط بين البليدة والعاصمة-- شهر فيفري المنصرم انطلاقة هذا المشروع الذي أوكلت مهام إنجازه لمؤسسة كوسيدار، واستمرت الأشغال حينها لمدة شهرين قبل أن يتم توقيفها مؤقتا إلى حين انتهاء مشروع جسر وادي الكرمة.