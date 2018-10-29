قدم الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، اليوم الإثنين استقالة الحكومة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء.

جاء ذلك، وفقا للمصدر ذاته، خلال استقبال خص به الرئيس ولد عبد العزيز الوزير الأول اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

ولم تكشف الوكالة عما إذا كان ولد عبد العزيز قد كلف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة، ولا ما إذا كان أوكل مهمة تشكيل جهاز تنفيذي جديد لولد حدمين.

يشار إلى أن الإعلان عن استقالة الحكومة الموريتانية يأتي بعد مرور حوالي شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية، هذه الأخيرة التي أسدل الستار على آخر فصولها، أول أمس السبت بإعادة إجراء اقتراع الدور الثاني من الانتخابات البلدية بمقاطعتي عرفات والميناء بالعاصمة نواكشوط.

يذكر أن حكومة يحيى ولد حدمين كانت قد شرعت في مزاولة مهامها في شهر أوت من سنة 2014، أي عقب انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية ثانية.